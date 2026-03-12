Слуцкий: включение ядерной компоненты в войну против Ирана станет безумием

Об этом заявил RT лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, ядерная эскалация приведёт к войне «совершенно другого порядка».
«Которая может перерасти в том числе и в третью мировую войну, где, понятным образом, победителей не будет», — отметил он.
