«Хезболла» объявила о новой операции против Израиля «Съеденные листья»

В послании говорится, что «исламское сопротивление» приступает к активным действиям, однако детали и цели кампании пока не раскрываются. Ответ Израиля не заставил себя долго ждать. Почти сразу после объявления авиация еврейского государства нанесла серию ударов по южному пригороду ливанской столицы. Всего за четверть часа прогремело около восьми взрывов в разных районах.