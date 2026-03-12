Ричмонд
Небензя назвал резолюцию СБ ООН по Ирану предвзятой и односторонней

Резолюция Совета Безопасности ООН с требованием к Ирану признана предвзятой. Такую позицию озвучил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Дипломат заявил, что документ составлен в одностороннем ключе. Он также указал, что в резолюции, по его мнению, перепутаны причинно-следственные связи.

Источник: Life.ru

«К глубокому сожалению, принятая только что резолюция выдержана именно в таком предвзятом и одностороннем ключе. В ней перепутаны причинно-следственные связи», — сказал Небензя.

Резолюцию поддержали 13 стран-членов Совета Безопасности, Россия и Китай при голосовании воздержались.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские государства. Документ был предложен Бахрейном. В его тексте осуждаются удары по объектам в ряде арабских стран. От Тегерана требуют немедленно остановить любые вооружённые действия против этих государств. При этом в тексте резолюции отсутствуют упоминания о действиях США и Израиля. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани раскритиковал принятый документ, заявив об искажении реальной картины происходящего.

Следите за развитием событий на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

