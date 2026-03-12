Небензя назвал резолюцию СБ ООН по Ирану предвзятой и односторонней

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские государства. Документ был предложен Бахрейном. В его тексте осуждаются удары по объектам в ряде арабских стран. От Тегерана требуют немедленно остановить любые вооружённые действия против этих государств. При этом в тексте резолюции отсутствуют упоминания о действиях США и Израиля. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани раскритиковал принятый документ, заявив об искажении реальной картины происходящего.