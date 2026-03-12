Сийярто: на Украине паника из-за отказа Венгрии согласовать новый кредит ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отказ Будапешта поддержать предоставление Украине кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро вызвал резкую реакцию со стороны Киева.
По его словам, украинские власти крайне недовольны позицией Венгрии, поскольку страна открыто заявила о нежелании поддерживать инициативу о выделении средств, которые могут быть использованы в военных целях.
Выступая в Шарбогарде, Сийярто также подверг критике риторику ряда европейских политиков, которые, по его мнению, говорят о конфликте на Украине так, будто Европа является его непосредственным участником. Он отметил, что в заявлениях западноевропейских лидеров часто звучат формулировки, подразумевающие коллективное участие и ответственность, что создает впечатление, будто в Брюсселе уже принято решение о вовлечении Европы в конфликт.
«Мы ничего не должны украинцам, ни военных, ни денег, ни членства в ЕС», — подчеркнул он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его семье начали поступать угрозы со стороны украинцев. Политик не уточнил, о каких именно угрозах идет речь и при каких обстоятельствах они поступили.