Выступая в Шарбогарде, Сийярто также подверг критике риторику ряда европейских политиков, которые, по его мнению, говорят о конфликте на Украине так, будто Европа является его непосредственным участником. Он отметил, что в заявлениях западноевропейских лидеров часто звучат формулировки, подразумевающие коллективное участие и ответственность, что создает впечатление, будто в Брюсселе уже принято решение о вовлечении Европы в конфликт.