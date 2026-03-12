Мирошник: в ВСУ находятся до 5 тыс. латиноамериканцев

По словам Мирошника, выходцы из региона по численности выходят на первое место, обгоняя европейцев и представителей Закавказья. «[Украинцы] бегут из ТЦК, бегут из учебок, бегут прямо с поля боя, поэтому надо кем-то закрывать, — сказал он. — Тут есть существенное преимущество: иностранцам далеко бежать. Для того, чтобы покинуть поле боя, им надо сначала покинуть территорию Украины, а это не всегда возможно».