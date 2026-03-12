Пентагон: первые шесть дней войны в Иране обошлись США более чем в $11,3 млрд

Как утверждает The New York Times со ссылкой на источники, эта сумма ещё будет расти, так как были подсчитаны ещё не все расходы.
«В смету не были включены многие расходы, связанные с операцией, такие как наращивание военной техники и усиление персонала перед первыми ударами», — говорится в статье.
Ранее в WP писали, что США за первые два дня конфликта с Ираном потратили на боеприпасы $5,6 млрд.
Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.Читать дальше