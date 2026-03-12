Иранцы получили сообщения о том, что у США нет пути закончить вражду

Ранее заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Али Фадави заявил об уничтожении американских военных баз на Ближнем Востоке. По его словам, иранские силы нанесли удары в рамках ответной операции. Он утверждал, что в результате атаки все военные базы США в регионе оказались уничтожены. Генерал также отметил, что содержание таких объектов требует значительных расходов со стороны американских налогоплательщиков. По его словам, масштабы затрат могли бы вызвать недовольство в США.