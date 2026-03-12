Ричмонд
Трамп заявил, что операция против Ирана завершится после достижения ее целей

Американский лидер уточнил, что это произойдет «очень быстро».

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп выступил с утверждением, что военная операция США и Израиля против Ирана будет завершена лишь после достижения поставленных целей.

«Мы не уйдем, пока не закончим работу. И это будет очень быстро», — сказал он, выступая в американском городе Хиброн (штат Кентукки).

Американский лидер также утверждал: «За последние 11 дней наши вооруженные силы практически уничтожили Иран. Суровая страна». «У них больше нет радаров. У них нет средств противовоздушной обороны», — полагает президент США. По его версии, количество запускаемых Ираном ракет и беспилотников снизилось на 90% и 85% соответственно по сравнению с началом операции. «Мы уничтожили 58 кораблей ВМС», — также сказал президент США.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

