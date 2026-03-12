Трамп заявил, что операция против Ирана завершится после достижения ее целей

Американский лидер также утверждал: «За последние 11 дней наши вооруженные силы практически уничтожили Иран. Суровая страна». «У них больше нет радаров. У них нет средств противовоздушной обороны», — полагает президент США. По его версии, количество запускаемых Ираном ракет и беспилотников снизилось на 90% и 85% соответственно по сравнению с началом операции. «Мы уничтожили 58 кораблей ВМС», — также сказал президент США.