Пожар возник на нефтяном танкере у иракского порта Умм-Каср после атаки

На нефтяном танкере, находящемся рядом с иракским портом Умм-Каср, вспыхнул пожар.

На нефтяном танкере, находящемся рядом с иракским портом Умм-Каср, вспыхнул пожар. Информацию об этом передал портал Shafaq News, ссылаясь на источники в силовых структурах Ирака.

По предварительным данным, танкер не принадлежит Ираку, однако подробности о том, кто его атаковал и каким образом произошел инцидент, пока не раскрыты. Службы безопасности продолжают расследование обстоятельств происшествия.

Ситуация вызывает обеспокоенность, учитывая стратегическое значение порта Умм-Каср и его близость к границе с Кувейтом. В настоящее время нет информации о возможных жертвах или масштабах ущерба.

Ранее КСИР заявил о причине атаки на таиландский сухогруз в Ормузском проливе.