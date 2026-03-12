«В свете жестоких действий»: сборная Ирана по футболу может отказаться от участия в чемпионате мира в США

Сборная Ирана может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу, который пройдёт летом в Северной Америке. Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что в сложившихся обстоятельствах сложно поступить иначе. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о своём разговоре с Дональдом Трампом. По его словам, Трамп одобрил приезд команды в США. В случае бойкота турнира на страну наложат серьёзный штраф. А её место может достаться Ираку, который в конце марта должен сыграть в финале интерконтинентальных стыков.