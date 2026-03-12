«В свете жестоких действий»: сборная Ирана по футболу может отказаться от участия в чемпионате мира в США

Сборная Ирана может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу, который пройдёт летом в Северной Америке. Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что в сложившихся обстоятельствах сложно поступить иначе. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о своём разговоре с Дональдом Трампом. По его словам, Трамп одобрил приезд команды в США. В случае бойкота турнира на страну наложат серьёзный штраф. А её место может достаться Ираку, который в конце марта должен сыграть в финале интерконтинентальных стыков.
Война на Ближнем Востоке создала большие сложности для ФИФА из-за грядущего чемпионата мира. Учитывая, что США вместе с Израилем начали операцию против Ирана, существовали опасения, что турнир не удастся провести в Соединённых Штатах. Однако организацию это не смутило.
Теперь же у неё появилась ещё одна проблема в виде возможного отказа от участия Ирана. Пока официального сообщения на этот счёт не последовало, но министр спорта страны Ахмад Доньямали заявил, что поступить иначе в сложившихся обстоятельствах сложно.
«После того как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не осталось условий, позволяющих нам участвовать в ЧМ. В свете жестоких действий, предпринятых против Ирана — в течение восьми или девяти месяцев нам навязали две войны, в результате которых погибли тысячи наших соотечественников, — у нас определённо нет возможности участвовать», — цитирует Доньямали TV2.
Ранее не исключил такого развития событий и глава Федерации футбола государства Мехди Тадж. Причём сделал данное заявление сразу после начала конфликта.
«После атаки со стороны США сложно с оптимизмом смотреть на ЧМ. Однако окончательное решение должны принимать руководители спорта», — приводит слова Таджа Marca.
Их заявления идут вразрез с позицией главы ФИФА Джанни Инфантино. Буквально накануне швейцарец опубликовал пост в соцсетях, в котором рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, тот поддержал визит одной из ведущих азиатских сборных.
"Мы также обсудили текущую ситуацию в Иране и тот факт, что местная команда прошла квалификацию на чемпионат мира. В ходе обсуждений президент подтвердил, что она, безусловно, может принять участие в турнире на территории Соединённых Штатов.
Нам всем сейчас, как никогда прежде, необходимо такое событие, как первенство планеты, чтобы объединять людей, и я искренне благодарен президенту США за его поддержку — это ещё раз доказывает, что футбол объединяет мир", — написал Инфантино.
Сам Трамп ещё недавно подчёркивал, что ему «совершенно всё равно», сыграют ли иранцы на мундиале.
При этом они без особых проблем пробились на турнир, заняв первое место в своей отборочной группе. Казалось, приехать в Северную Америку ничто не помешает. Единственное, страна бойкотировала жеребьёвку финальной стадии из-за отказа в выдаче виз нескольким членам делегации.
В соперники по квартету подопечные Амира Галенои получили Бельгию, Египет и Новую Зеландию и рассчитывали побороться за попадание в плей-офф. Дополнительно усложняет жизнь то, что все три матча группового этапа им предстоит провести в США: два — в Ингелвуде и один — в Сиэтле.
В случае официального бойкота первенства сборная гарантированно будет серьёзно оштрафована ФИФА. Если она откажется от приезда не позднее чем за 30 дней до первой встречи финального турнира, то заплатит не менее $320 тыс.
А вот споров о том, кто заменит Иран, вероятно, не возникнет. По словам почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, их путёвка отойдёт другой команде, представляющей континент.
«Здесь всё очень просто: есть регламент ФИФА по проведению финального турнира Кубка мира. Там всё прописано. Это место принадлежит Азиатской конфедерации. Если Иран откажется, значит, его место займёт команда, которая заняла следующее за ним место в азиатском отборе. Таков регламент, никаких неожиданностей не будет», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».
Можно вспомнить, как УЕФА в 1992-м отстранил сборную Югославии от участия в Евро, а на первенство континента отправилась команда Дании, расположившаяся вслед за ней в группе отборочного этапа. В итоге именно она завоевала золотые медали.
На данный момент наибольшие шансы заменить соседей у Ирака, который 31 марта должен сыграть в финале интерконтинентального стыка с победителем встречи Боливия — Суринам за право отправиться на ЧМ.
Однако коллектив под руководством Грэма Арнольда сам столкнулся с проблемами из-за сложной политической обстановки. Воздушное пространство над страной откроется только 1 апреля, на следующий день после решающего матча. При этом, по словам специалиста, 60% его подопечных находятся на родине и не могут улететь.
В связи с этим он попросил ФИФА перенести финал стыков на июнь и провести его в США за неделю до старта мундиаля, чтобы победитель остался, а проигравший отправился домой.
«На мой взгляд, благодаря этому у ФИФА появится больше времени, чтобы определиться касаемо дальнейших действий Ирана. Если он откажется от участия, мы попадём на ЧМ, а у ОАЭ, которых мы обошли в отборочном турнире, будет шанс подготовиться к встрече с Боливией или Суринамом», — приводит слова тренера ESPN.
На этом фоне в России возобновились разговоры о возможном включении в состав участников отечественной национальной команды, ведь в теории международная федерация способна заменить Иран кем угодно.
Да и Инфантино недавно назвал наложение ограничений на страну в футболе ошибкой. На деле этот бан до сих пор не снят. Шансы подопечных Карпина на поездку в Северную Америку оценил президент РПЛ Александр Алаев.
«К сожалению, я в это не верю. Чудеса, конечно, случаются. Но в это не верю», — цитирует руководителя «Матч ТВ».
А вот депутат Госдумы Светлана Журова не стала отметать данный вариант, хотя тоже сочла его маловероятным.
«Не думаю, что ФИФА пойдёт на то, чтобы пригласить нас, но не факт. Одной команды будет не хватать, что-то придётся придумывать. Представляю, какой поднимется вой, если нам предоставят wild card. Предложение точно интересное», — объяснила Журова.