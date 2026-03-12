Ричмонд
Госдума приняла закон об усилении роли ФАС в тарифном регулировании

В России Федеральную антимонопольную службу (ФАС) наделили расширенными полномочиями по контролю за тарифообразованием в сфере ЖКХ. Соответствующие законы были приняты в Госдуме во втором и третьем чтениях.

Информация об этом появилась на сайте нижней палаты.

«ФАС должна будет контролировать вопросы тарифообразования. Если от этих показателей в регионах будут отходить, мы будем приглашать руководство ФАС, чтобы здесь они отвечали», — заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Он также напомнил, что принятыми нормами вводится конкретная ответственность, позволяющая по представлению ФАС отстранять должностных лиц от занимаемой должности, если те «были замешаны в принятии решений, которые привели к необоснованному росту тарифов, — до трёх лет, — от занимаемой должности».

Данное решение, по словам Володина, было принято исключительно в интересах наших граждан.

Ранее сообщалось, что Госдума 11 марта рассмотрит законопроекты, направленные на усиление контроля за тарифообразованием в сфере ЖКХ.

Также днём ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении замглавы ФАС Андрея Цыганова в связи с выходом на пенсию. Одновременно назначен его преемник — Руслан Джалюков.

