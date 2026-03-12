Параатлет Святославский: отказ спортсменов из ФРГ делать фото с россиянами — политический жест

Отказ немецких спортсменов делать фото с паралимпийцами из России — это демонстративный политический жест, заявил RT параатлет Ярослав Святославский.
Он отметил, что спортсменка из ФРГ Кацмайер сама призналась, что ничего против наших паралимпийцев не имеет.
«Она выполняла чисто политическое требование своей страны. Осознанно, публично, на пьедестале. Вот это и называется политизацией спорта в чистом виде, когда спортсмен перестаёт быть человеком и становится инструментом политического послания», — объяснил чемпион России.
По словам Ярослава, такое неспортивное поведение нарушает запрет на любые политдемонстрации на Играх и за это должны быть санкции.
Инцидент произошёл после победы Анастасии Багиян в лыжном спринте.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данный инцидент, отметила, что немецким лыжникам лучше держатся подальше, пока они не вылечатся от нацизма.