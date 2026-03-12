Посол РФ: наращивание сил НАТО у Кипра не может стать гарантией безопасности

НИКОСИЯ, 12 марта. /ТАСС/. Сосредоточение у берегов Кипра сил НАТО не способствует деэскалации напряженности в и без того непростом регионе. Об этом заявил посол Российской Федерации в Республике Кипр Мурат Зязиков, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать развитие событий в Восточном Средиземноморье.
«В последние дни, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, вызванного неспровоцированными действиями, приходится с обеспокоенностью наблюдать за тем, как в Средиземном море происходит наращивание сил Североатлантического альянса. Формальным поводом для такого шага стали атаки БПЛА по британской авиабазе Акротири. Этот инцидент лишь убедил кипрскую общественность в том, что расположение на острове военных объектов ядерных держав НАТО создает угрозы безопасности острова, а не оберегает его от каких-либо внешних посягательств. И реакция кипрских властей, недвусмысленно выразивших свою обеспокоенность этим обстоятельством, была логичной», — констатировал глава российской дипломатической миссии.
Комментируя факт прибытия к берегам острова кораблей военно-морских сил стран ЕС, Зязиков подчеркнул, что сама Республика Кипр при этом не является страной НАТО, а Евросоюз, в который она входит, — это не военный, а политический и экономический альянс. При этом российский посол напомнил, что безальтернативной площадкой для ведения равноправного диалога с целью урегулирования международных конфликтов по-прежнему остается ООН.
«Можно только приветствовать неоднократные заявления руководства Кипра о том, что их страна не участвует ни в каких военных операциях в ходе нынешнего конфликта в регионе — такая линия только усиливает позиции Никосии в реализации одной из поставленных ею целей полугодового председательства Кипра в Совете Евросоюза, которая состоит в намерении сблизить ЕС с государствами Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья. Однако сейчас страны этого региона, включая и жителей самого Кипра, среди которых, напомню, более 150 тыс. человек составляют наши, российские, соотечественники, с обеспокоенностью наблюдают за появлением рядом с островом военной составляющей НАТО. Трудно представить, чтобы демонстрация военной силы способствовала бы деэскалации напряженности в конкретном регионе, да и в целом на нашей планете. Подчеркиваем, что в условиях современных вызовов Москва последовательно выступает за отказ от силовых подходов при разрешении конфликтных ситуаций и призывает к задействованию привычно эффективного в таких случаях политико-дипломатического поиска разумных компромиссов при соблюдении необходимого баланса интересов различных сторон», — отметил Зязиков.