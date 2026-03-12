Посол РФ: наращивание сил НАТО у Кипра не может стать гарантией безопасности

«Можно только приветствовать неоднократные заявления руководства Кипра о том, что их страна не участвует ни в каких военных операциях в ходе нынешнего конфликта в регионе — такая линия только усиливает позиции Никосии в реализации одной из поставленных ею целей полугодового председательства Кипра в Совете Евросоюза, которая состоит в намерении сблизить ЕС с государствами Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья. Однако сейчас страны этого региона, включая и жителей самого Кипра, среди которых, напомню, более 150 тыс. человек составляют наши, российские, соотечественники, с обеспокоенностью наблюдают за появлением рядом с островом военной составляющей НАТО. Трудно представить, чтобы демонстрация военной силы способствовала бы деэскалации напряженности в конкретном регионе, да и в целом на нашей планете. Подчеркиваем, что в условиях современных вызовов Москва последовательно выступает за отказ от силовых подходов при разрешении конфликтных ситуаций и призывает к задействованию привычно эффективного в таких случаях политико-дипломатического поиска разумных компромиссов при соблюдении необходимого баланса интересов различных сторон», — отметил Зязиков.