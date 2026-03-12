Ричмонд
Небензя потребовал от ООН дать оценку атаке ВСУ по Брянску

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал секретариат организации отказаться от политики двойных стандартов и дать чёткую и недвусмысленную оценку ракетному удару ВСУ по Брянску.

«Мы призываем секретариат ООН отказаться от политики двойных стандартов и дать надлежащую, четкую и недвусмысленную оценку этому чудовищному нападению», — заявил Небензя.

Во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что город был атакован семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате обстрела погибли шесть человек, 42 получили ранения.

Ранее сообщалось, что украинские ВВС, нанёсшие удар по Брянску ракетами Storm Shadow, могли использовать самолёт, взлетевший с территории Одесской области.

