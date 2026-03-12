Ричмонд
Постпред КНР назвал операцию США и Израиля против Ирана нелегитимной

Постпред КНР заявил, что американо-израильская операция против Ирана не была санкционирована СБ ООН и является нелегитимной.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана не получила одобрения Совета Безопасности ООН, а потому не может считаться легитимной.

По его словам, удары были нанесены в период, когда между Вашингтоном и Тегераном продолжались переговоры, что, по мнению китайской стороны, вызывает серьезные вопросы с точки зрения международного права.

Китайский дипломат подчеркнул, что подобные действия были предприняты без соответствующего мандата Совбеза. Он отметил, что применение силы в таких условиях противоречит установленным международным нормам и не способствует стабилизации ситуации в регионе.

Фу Цун также обратил внимание на содержание обсуждаемого проекта резолюции, указав, что в нем, по мнению Китая, недостаточно полно отражены причины и развитие конфликта.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя подверг критике проект резолюции Совета безопасности, в котором осуждаются действия Ирана на Ближнем Востоке. По его словам, авторы документа представляют ситуацию таким образом, будто Тегеран совершил нападение без каких-либо причин.

