Постпред КНР назвал операцию США и Израиля против Ирана нелегитимной

По его словам, удары были нанесены в период, когда между Вашингтоном и Тегераном продолжались переговоры, что, по мнению китайской стороны, вызывает серьезные вопросы с точки зрения международного права.
Китайский дипломат подчеркнул, что подобные действия были предприняты без соответствующего мандата Совбеза. Он отметил, что применение силы в таких условиях противоречит установленным международным нормам и не способствует стабилизации ситуации в регионе.
Фу Цун также обратил внимание на содержание обсуждаемого проекта резолюции, указав, что в нем, по мнению Китая, недостаточно полно отражены причины и развитие конфликта.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя подверг критике проект резолюции Совета безопасности, в котором осуждаются действия Ирана на Ближнем Востоке. По его словам, авторы документа представляют ситуацию таким образом, будто Тегеран совершил нападение без каких-либо причин.