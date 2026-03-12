Ричмонд
Shafaq News: у берегов Ирака под обстрел попали два нефтяных танкера

В силовых структурах арабской республики утверждают, что суда «могут быть связаны с США», сообщил портал.

КАИР, 12 марта. /ТАСС/. Два нефтяных танкера, принадлежащих иностранным компаниям, попали под обстрел у берегов Ирака около границы с Кувейтом. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News.

Его источник в силовых структурах арабской республики утверждает, что суда «могут быть связаны с США», однако точной информации об их принадлежности пока нет. В результате обстрелов, источник которых пока не раскрывается, на борту танкеров вспыхнули сильные пожары. Как утверждает портал, опираясь на «предварительные сведения», удар нанес Иран.

Власти Ирака эту информацию пока официально не комментировали.

