Кадыров: США и Израиль войной в месяц Рамадан хотели вбить клин в исламский мир

По его словам, ответные удары Тегерана по американским базам были ожидаемы, так как «агрессоры сознательно спровоцировали Иран на ответные действия, которые втягивают в конфликт третьи страны». При этом Кадыров добавил, что атаки на гражданскую инфраструктуру и гибель мирных жителей не могут быть оправданы.