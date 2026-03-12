Кадыров: США и Израиль войной в месяц Рамадан хотели вбить клин в исламский мир

США и Израиль нанесли удары по Ирану в священный месяц Рамадан, что стало попыткой «вбить клин» во весь исламский мир, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, ответные удары Тегерана по американским базам были ожидаемы, так как «агрессоры сознательно спровоцировали Иран на ответные действия, которые втягивают в конфликт третьи страны». При этом Кадыров добавил, что атаки на гражданскую инфраструктуру и гибель мирных жителей не могут быть оправданы.
«Народы этих стран связывает многое — соседство, религия, история, культура, экономика. Важно сохранять способность к диалогу, чтобы противостоять внешним силам посеять вражду», — подчеркнул глава Чечни.
Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что после ударов США и Израиля по республике погибли более 1348 мирных жителей, ещё свыше 17 тыс. ранены.
Также спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран не пойдёт на прекращение огня до того момента, пока не преподаст урок противнику, чтобы пресечь даже идею повторных военных действий против иранского народа.