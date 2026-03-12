Ричмонд
ПСЖ с Сафоновым на воротах крупно обыграл «Челси» в матче ⅛ Лиги чемпионов

Французский «Пари Сен-Жермен» на своём поле обыграл английский «Челси» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча завершилась со счётом 5:2.

Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе парижан голами отметились Брэдли Барколя, Усман Дембеле, Витинья и Хвича Кварацхелия (дубль). У лондонцев результативные удары на счету Мало Густо и Энцо Фернандеса. Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов появился на поле с первых минут и совершил два сейва.

В других матчах «Реал» дома со счётом 3:0 разгромил «Ман Сити», «Будё-Глимт» с Никитой Хайкиным в воротах одержал убедительную домашнюю победу над «Спортингом» (3:0), а «Арсенал» в гостях спасся от поражения во встрече с «Байером» на 89-й минуте — 1:1.

Ответные игры состоятся 17 марта.

Ранее хет-трик Вальверде помог «Реалу» разгромить «Манчестер Сити» в матче ⅛ финала ЛЧ.