Лидеры G7 договорились наладить контакт со странами Персидского залива

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Лидеры стран «Группы семи» (G7) договорились наладить контакт со странами Персидского залива по вопросу экономических последствий войны на Ближнем Востоке, говорится в их коммюнике.
«Лидеры G7 договорились создать координационный канал между странами-членами G7 и странами Персидского залива по вопросу экономических последствий войны на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте председательства Франции в G7.
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.