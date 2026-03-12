Ричмонд
Лидеры G7 договорились наладить контакт со странами Персидского залива

Лидеры G7 обсудят со странами Персидского залива последствия войны.

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Лидеры стран «Группы семи» (G7) договорились наладить контакт со странами Персидского залива по вопросу экономических последствий войны на Ближнем Востоке, говорится в их коммюнике.

«Лидеры G7 договорились создать координационный канал между странами-членами G7 и странами Персидского залива по вопросу экономических последствий войны на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте председательства Франции в G7.

