БПЛА атаковали крупнейшее нефтяное месторождение Ирака

ДОХА, 12 мар — РИА Новости. Крупнейшее нефтяное месторождение Ирака «Меджнун» вблизи иранской границы подверглось атаке беспилотников, пострадавших нет, передает иракское агентство Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.
«Нефтяное месторождение “Меджнун” снова стало целью беспилотников, всего через день после того, как другой беспилотник разбился на этом месторождении, оба раза обошлось без материального ущерба и жертв», — отметил источник.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше