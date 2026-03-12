Ричмонд
БПЛА атаковали крупнейшее нефтяное месторождение Ирака

БПЛА атаковали крупнейшее нефтяное месторождение Ирака «Меджнун».

ДОХА, 12 мар — РИА Новости. Крупнейшее нефтяное месторождение Ирака «Меджнун» вблизи иранской границы подверглось атаке беспилотников, пострадавших нет, передает иракское агентство Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.

«Нефтяное месторождение “Меджнун” снова стало целью беспилотников, всего через день после того, как другой беспилотник разбился на этом месторождении, оба раза обошлось без материального ущерба и жертв», — отметил источник.

