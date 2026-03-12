Два нефтяных танкера подверглись обстрелу у берегов Ирака

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские государства. Документ поддержали 13 стран, Россия и Китай воздержались. В тексте осуждаются удары по объектам в Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании. От Тегерана требуют немедленно остановить любые вооруженные действия против этих государств. При этом в резолюции нет ни слова о действиях США и Израиля.