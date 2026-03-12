ЕС готов отменить санкции против РФ на фоне войны США с Ираном, пишут СМИ

В условиях эскалации на Ближнем Востоке Евросоюз остро нуждается в российских энергоносителях, пишет Asia Times.
По мнению авторов, переориентация российского экспорта на Азию может оказаться временной, если ЕС отменит санкции. При этом Владимир Путин дал понять, что Москва готова к возобновлению поставок. Европе ресурсы нужны сейчас больше, чем России — рынок сбыта. В связи с этим Москва может выдвинуть условие: Брюссель должен повлиять на Киев в рамках мирного урегулирования.
Издание также предполагает, что Дональд Трамп может снять санкции США с российских энергоносителей и призвать ЕС последовать примеру, после чего стороны совместно вынудят Владимира Зеленского принять часть требований России.
Напомним, что Трамп объявил о снятии нефтяных санкций с некоторых государств, но не уточнил, с каких именно.
Ранее сообщалось, что Макрон высказался на тему отмены санкций против РФ.
