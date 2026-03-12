ЕС готов отменить санкции против РФ на фоне войны США с Ираном, пишут СМИ

По мнению авторов, переориентация российского экспорта на Азию может оказаться временной, если ЕС отменит санкции. При этом Владимир Путин дал понять, что Москва готова к возобновлению поставок. Европе ресурсы нужны сейчас больше, чем России — рынок сбыта. В связи с этим Москва может выдвинуть условие: Брюссель должен повлиять на Киев в рамках мирного урегулирования.