СМИ сообщили о возможном переломе стопы у нового верховного лидера Ирана

«Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил перелом стопы и другие легкие травмы в первый день кампании бомбардировок со стороны США и Израиля», — указывает телеканал со ссылкой на информированный источник.
Как утверждает телеканал, помимо перелома стопы, у Хаменеи может быть гематома у левого глаза, а также порезы на лице.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.