Сумской мешок для ВСУ: Армия России зачищает приграничье и готовит решающий плацдарм для удара

ВС РФ приближаются к Мирополью. Различные источники утверждают, что рядом с этим селом занята Александрия, а также карман, созданный российско-украинской границей. До начала боевых действий в Мирополье проживало около 2,5 тысячи человек, что говорит о его небольших размерах, но из населённого пункта идёт трасса в Сумы. Проблемой для наших войск здесь является большое количество вражеских БПЛА. Ещё в августе 2025 года военный аналитик Анатолий Радов сообщал, что Киев перебросил сюда большое количество операторов дронов.