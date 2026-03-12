Ричмонд
Уиткофф: делегации РФ и США договорились поддерживать контакт

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Делегации России и США в среду обсудили несколько вопросов в американском штате Флорида и договорились поддерживать контакт. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

Источник: Reuters

«Сегодня во Флориде российская делегация во главе со специальным представителем [президента РФ, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций] Кириллом Дмитриевым встретилась с делегацией США, включавшей спецпосланника Стива Уиткоффа, [зятя американского лидера] Джареда [Кушнера] и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума. Стороны обсудили ряд тем и договорились поддерживать контакт», — написал Уиткофф в X.

