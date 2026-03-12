Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хезболлах» объявила о начале новой операции против Израиля «Аль-Асф аль-Маакуль»

Ливанское движение «Хезболлах» объявило о начале новой операции против Израиля под названием «Аль-Асф аль-Маакуль» («Съеденные листья»).

Ливанское движение «Хезболлах» объявило о начале новой операции против Израиля под названием «Аль-Асф аль-Маакуль» («Съеденные листья»). В заявлении движения говорится, что исламское сопротивление приступает к активным действиям.

По данным телеканала Al-Hadath, в сторону Израиля было выпущено более 100 ракет.

Операция началась в ночь на 2 марта — после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия наносит интенсивные удары по южному пригороду Бейрута, а также по десяткам населённых пунктов на юге и востоке Ливана.

По официальным данным, погибли 570 человек, 1 444 ранены, около 800 тысяч ливанцев стали вынужденными переселенцами.

Ранее сообщалось, что ливанское движение «Хезболла» объявило о нанесении массированного ракетного удара по израильским городам Кирьят-Шмона и Нагария в рамках операции «Аль-Асф аль-Маакуль».

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше