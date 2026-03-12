«Хезболлах» объявила о начале новой операции против Израиля «Аль-Асф аль-Маакуль»

Ливанское движение «Хезболлах» объявило о начале новой операции против Израиля под названием «Аль-Асф аль-Маакуль» («Съеденные листья»). В заявлении движения говорится, что исламское сопротивление приступает к активным действиям.
По данным телеканала Al-Hadath, в сторону Израиля было выпущено более 100 ракет.
Операция началась в ночь на 2 марта — после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия наносит интенсивные удары по южному пригороду Бейрута, а также по десяткам населённых пунктов на юге и востоке Ливана.
По официальным данным, погибли 570 человек, 1 444 ранены, около 800 тысяч ливанцев стали вынужденными переселенцами.
Ранее сообщалось, что ливанское движение «Хезболла» объявило о нанесении массированного ракетного удара по израильским городам Кирьят-Шмона и Нагария в рамках операции «Аль-Асф аль-Маакуль».
