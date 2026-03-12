Пезешкиан заявил, что репарации Ирану — условие урегулирования с США

Ранее в ООН приняли резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские государства. При этом в резолюции нет ни слова о действиях США и Израиля. Документ поддержали 13 стран, Россия и Китай воздержались. От Тегерана требуют немедленно остановить любые вооруженные действия против этих государств.