Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пезешкиан заявил, что репарации Ирану — условие урегулирования с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сформулировал позицию Тегерана по урегулированию ближневосточного конфликта. По его словам, мир возможен только при выполнении ряда жёстких условий. Об этом иранский лидер сообщил в социальной сети X.

Источник: Life.ru

«В ходе переговоров с лидерами России и Пакистана я подтвердил приверженность Ирана миру в регионе. Единственный способ положить конец этой войне, развязанной сионистским режимом и США, — это признать законные права Ирана, выплатить репарации и предоставить твёрдые международные гарантии против будущей агрессии», — написал Пезешкиан.

Для прекращения огня Запад должен признать законные права Исламской Республики, выплатить Тегерану репарации и предоставить международные гарантии против будущей агрессии.

Ранее в ООН приняли резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские государства. При этом в резолюции нет ни слова о действиях США и Израиля. Документ поддержали 13 стран, Россия и Китай воздержались. От Тегерана требуют немедленно остановить любые вооруженные действия против этих государств.

Следите за развитием событий на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше