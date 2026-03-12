Эррол Маск прибудет в Москву на форум в середине апреля

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск в апреле посетит Москву в рамках участия в Blockchain Forum 2026, посвящённом криптовалютам и Web3.
Согласно информации на официальном сайте мероприятия, он заявлен как один из ведущих спикеров.
Всего на мероприятии выступят порядка 200 спикеров. Форум пройдёт 14—15 апреля.
Осенью Эррол Маск заявил о желании получить российский паспорт.
