Небензя ответил на вопрос о новом проекте резолюции по Ближнему Востоку

ООН, 12 мар — РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя в ответ на вопрос РИА Новости о том, планирует ли Россия представить новый проект резолюции по Ближнему Востоку, заявил, что Москва будет «руководствоваться развитием событий».
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что СБ ООН не смог принять проект резолюции РФ с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке и осуждению атак против гражданских. В поддержку резолюции выступили четыре страны. Еще девять воздержались. США как постоянный член с правом вето и Латвия голосовали против. Для принятия документа нужно девять голосов в его поддержку — документу РФ их не хватило.
«У нас только что было одно (голосование — ред.). Вы видели результат. Посмотрим, как все будет развиваться. Мы не знаем, что произойдёт дальше, и будем руководствоваться развитием событий», — сказал он журналистам в ООН, отвечая на вопрос агентства.