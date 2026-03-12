Небензя ответил на вопрос о новом проекте резолюции по Ближнему Востоку

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что СБ ООН не смог принять проект резолюции РФ с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке и осуждению атак против гражданских. В поддержку резолюции выступили четыре страны. Еще девять воздержались. США как постоянный член с правом вето и Латвия голосовали против. Для принятия документа нужно девять голосов в его поддержку — документу РФ их не хватило.