Уиткофф сообщил о встрече делегаций США и России во Флориде

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил факт проведения в Майами переговоров между американской стороной и российской делегацией во главе со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.
«Сегодня во Флориде российская делегация во главе со спецпредставителем Кириллом Дмитриевым встретилась с американской делегацией, в состав которой вошли спецпосланник Стив Уиткофф, (зять американского президента) Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум», — написал Уиткофф в соцсети X.