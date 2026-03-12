Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф сообщил о встрече делегаций США и России во Флориде

Уиткофф подтвердил факт проведения в Майами переговоров между Россией и США.

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил факт проведения в Майами переговоров между американской стороной и российской делегацией во главе со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.

«Сегодня во Флориде российская делегация во главе со спецпредставителем Кириллом Дмитриевым встретилась с американской делегацией, в состав которой вошли спецпосланник Стив Уиткофф, (зять американского президента) Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум», — написал Уиткофф в соцсети X.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше