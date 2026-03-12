Уиткофф сообщил о встрече делегаций США и России во Флориде

«Сегодня во Флориде российская делегация во главе со спецпредставителем Кириллом Дмитриевым встретилась с американской делегацией, в состав которой вошли спецпосланник Стив Уиткофф, (зять американского президента) Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум», — написал Уиткофф в соцсети X.