Дмитриев поблагодарил американскую сторону за продуктивную встречу во Флориде

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поблагодарил американскую делегацию за продуктивную встречу во Флориде.

«Спасибо, Стив, Джаред и Джош, за продуктивную встречу», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что делегации России и США обсудили во Флориде ряд вопросов и договорились поддерживать связь.

