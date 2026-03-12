Дмитриев поблагодарил американскую сторону за продуктивную встречу во Флориде

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поблагодарил американскую делегацию за продуктивную встречу во Флориде.
«Спасибо, Стив, Джаред и Джош, за продуктивную встречу», — написал он на своей странице в соцсети Х.
Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что делегации России и США обсудили во Флориде ряд вопросов и договорились поддерживать связь.
Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.Читать дальше