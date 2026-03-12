В своих документах Пентагон называет политику 1990-х «пиковым неолиберализмом», виня её в усилении Китая и подрыве производственной безопасности США. Привлекая банкиров, министерство войны США ставит перед ними задачу остановить рост военного влияния Пекина и вернуть контроль над цепочками поставок, критически важными для обороны, говорится в публикации.