Пентагон создаст команду из банкиров для сдерживания Китая, пишут СМИ

Semafor: Пентагон создаст команду из банкиров с Уолл-стрит для сдерживания Китая.

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Министерство войны США подыскивает команду из опытных инвестбанкиров для распределения 200 миллиардов долларов в оборонные проекты с целью технологического сдерживания Китая, сообщает издание Semafor со ссылкой на документы ведомства.

«Пентагон формирует новую команду из инвестбанкиров с опытом в сфере частных инвестиций, которая в течение трех лет направит 200 миллиардов долларов в оборонные сделки с целью противодействия усилению Китая», — пишет издание.

Всего Пентагон планирует привлечь до 30 финансовых экспертов из крупнейших банков США, включая Goldman Sachs и JP Morgan. Работа в новом подразделении будет строиться по системе временного прикомандирования на срок до трех лет, отмечает Semafor.

В своих документах Пентагон называет политику 1990-х «пиковым неолиберализмом», виня её в усилении Китая и подрыве производственной безопасности США. Привлекая банкиров, министерство войны США ставит перед ними задачу остановить рост военного влияния Пекина и вернуть контроль над цепочками поставок, критически важными для обороны, говорится в публикации.

