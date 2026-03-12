Президент Хорватии раскритиковал Евросоюз, назвав его стаей домашних кошек

«Каждый, когда речь идёт об (общеевропейской. — Прим. Life.ru) обороне — смотрит только на себя. Идея о том, что будет некое европейское гипергосударство, которое будет иметь совместную внешнюю политику и политику обороны — не удастся. Европа — это стая кошек, домашних кошек, каждая убежит в свою сторону, это не волки», — приводит его слова национальное телевидение.