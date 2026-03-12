В Тель-Авиве объявили воздушную тревогу

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар — РИА Новости. Воздушная тревога сработала в Тель-Авиве без раннего оповещения об угрозе ракетного обстрела, что может свидетельствовать об атаке со стороны Ливана, над городом слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.
По данным израильской системы оповещения об угрозе обстрелов, тревога сработала в нескольких пригородах Тель-Авива.
В среду вечером ливанское движение «Хезболлах» нанесло массированный удар ракетами по израильским городам Кирьят-Шмона и Нагария в рамках вновь объявленной операции против Израиля.
