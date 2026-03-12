Глава ВСС Уфимцев предложил повысить взносы на ОМС для курильщиков

Комментируя ситуацию, когда в некоторых странах, если человек сильно поправился, его вообще могут лишить бесплатной медицинской страховки, Уфимцев сказал, что так делать нельзя, так как у нас социальное государство, однако для подобных случаев как раз и должен быть повышающий коэффициент.