Глава ВСС Уфимцев предложил повысить взносы на ОМС для курильщиков

Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев выразил мнение в интервью РИА Новости, что те россияне, кто сознательно вредит своему здоровью, например, не следит за питанием или курит, должны иметь повышенные взносы на ОМС, чтобы доплачивать за медицинскую страховку.
При этом для всех остальных россиян, по его словам, базовый пакет медицинских услуг должен оставаться бесплатным. Таким образом государство, отметил Уфимцев, с помощью страховых взносов может стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни.
Комментируя ситуацию, когда в некоторых странах, если человек сильно поправился, его вообще могут лишить бесплатной медицинской страховки, Уфимцев сказал, что так делать нельзя, так как у нас социальное государство, однако для подобных случаев как раз и должен быть повышающий коэффициент.
«Толстеешь, куришь — получишь коэффициент по страховым взносам два или три. Всё регулируется деньгами», — сказал глава ВСС.
Чтобы это стало возможным, по его словам, необходимо усиливать роль страховых организаций в медицине, а люди затем уже должны сами делать выбор, как им поступать.
«Если ты можешь это себе позволить — то пожалуйста», — добавил Уфимцев.
Ранее ветеринарный врач, хирург Екатерина Гуляева рассказала в беседе с RT, что курение хозяина вредит питомцам.
Также онколог Андрей Нефедов заявил, что курение кальяна увеличивает риск развития рака лёгких в два — пять раз.