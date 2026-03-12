Дмитриев поблагодарил представителей США за продуктивную встречу во Флориде

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил благодарность спецпосланнику американского лидера Стивену Уиткоффу, зятю президента США Джареду Кушнеру и старшему советнику Белого дома Джошу Грюнбауму за встречу во Флориде.
«Спасибо Стив, Джаред и Джош за продуктивную встречу», — написал спецпосланник президента России в социальной сети Х.
В свою очередь Уиткофф отметил, что российская и американская стороны договорились поддерживать связь. Он добавил, что на переговорах во Флориде делегации обсудили ряд важных вопросов.
Ранее Дмитриев прибыл в США для переговоров с представителями американской администрации. По данным Reuters, в ходе диалога делегации России и Америки должны были обсудить вопросы экономики.
Глава РФПИ заявлял, что в настоящее время ведутся переговоры с США по вопросу возможного ослабления санкций против России. Дмитриев отмечал, что западные ограничения оказали негативное влияние на мировую экономику.