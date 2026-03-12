Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев поблагодарил представителей США за продуктивную встречу во Флориде

Дмитриев выразил благодарность Уиткоффу, Кушнеру и Грюнбауму за встречу.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил благодарность спецпосланнику американского лидера Стивену Уиткоффу, зятю президента США Джареду Кушнеру и старшему советнику Белого дома Джошу Грюнбауму за встречу во Флориде.

«Спасибо Стив, Джаред и Джош за продуктивную встречу», — написал спецпосланник президента России в социальной сети Х.

В свою очередь Уиткофф отметил, что российская и американская стороны договорились поддерживать связь. Он добавил, что на переговорах во Флориде делегации обсудили ряд важных вопросов.

Ранее Дмитриев прибыл в США для переговоров с представителями американской администрации. По данным Reuters, в ходе диалога делегации России и Америки должны были обсудить вопросы экономики.

Глава РФПИ заявлял, что в настоящее время ведутся переговоры с США по вопросу возможного ослабления санкций против России. Дмитриев отмечал, что западные ограничения оказали негативное влияние на мировую экономику.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше