Уиткофф рассказал, что обсудили делегации США и РФ во Флориде

Делегации Российской Федерации и Соединенных Штатов на переговорах во Флориде обсудили различные темы и договорились оставаться на связи. Об этом в среду, 11 марта, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
— Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь, — написал он в соцсети Х.
Российскую делегацию возглавлял спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
До этого сообщалось, что Кирилл Дмитриев прибыл в США, где встретится с членами администрации американского президента. Об этом написало агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники.
10 марта Стив Уиткофф сообщил, что следующая трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине может пройти на следующей неделе — в период с 16 по 22 марта.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что представители Москвы и Киева в ходе переговоров по мирному урегулированию военного конфликта обсуждают большое количество вопросов, касающихся в том числе территорий. Он добавил, что при этом сторонам конфликта необходимо разобраться еще со множеством других нюансов.