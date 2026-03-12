Ричмонд
Слуцкий рассказал, о чём Трамп мог попросить Путина в недавней беседе

Президент США Дональд Трамп в недавней беседе с лидером России Владимиром Путиным мог попросить его не включаться в иранский конфликт, считает лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Конечно, я не знаю деталей разговора между президентами России и Соединённых Штатов, но я вполне допускаю, что Трамп просил президента России Владимира Владимировича Путина не ввязываться в этот конфликт. Но что значит “не ввязываться”? Ситуация угрожает нашей безопасности. Соединённые Штаты бездумно, к сожалению, поддерживают Израиль в его агрессии против Ирана, а это именно агрессия против Ирана», — сказал в интервью RT парламентарий.

Вечером 9 марта лидеры России и США провели телефонный разговор. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, он состоялся по инициативе Трампа. Беседа длилась около часа.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин довёл до Трампа предложения по разрешению кризиса вокруг Ирана.

