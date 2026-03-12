Ричмонд
Уиткофф раскрыл детали встречи делегаций России и США

Уиткофф заявил, что дипломаты из РФ и США обсудили ряд тем во Флориде.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал о прошедших во Флориде переговорах между Москвой и Вашингтоном. Члены делегаций обсудили ряд актуальных тем. Они также условились продолжать контакты. Такой пост спецпредставитель президента США опубликовал в соцсети Х.

Стив Уиткофф пояснил, что делегацию от России возглавлял глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны Вашингтона на встрече присутствовали сам спецпредставитель президента США, предприниматель Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

«Стороны обсудили ряд тем и договорились поддерживать контакт», — уведомил Стив Уиткофф.

Кирилл Дмитриев также прокомментировал встречу. Глава РФПИ выразил благодарность всем участникам переговоров во Флориде. Как ранее сообщалось, стороны обсудили экономические аспекты взаимодействия России и США.

