Уиткофф раскрыл детали встречи делегаций России и США

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал о прошедших во Флориде переговорах между Москвой и Вашингтоном. Члены делегаций обсудили ряд актуальных тем. Они также условились продолжать контакты. Такой пост спецпредставитель президента США опубликовал в соцсети Х.
Стив Уиткофф пояснил, что делегацию от России возглавлял глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны Вашингтона на встрече присутствовали сам спецпредставитель президента США, предприниматель Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.
«Стороны обсудили ряд тем и договорились поддерживать контакт», — уведомил Стив Уиткофф.
Кирилл Дмитриев также прокомментировал встречу. Глава РФПИ выразил благодарность всем участникам переговоров во Флориде. Как ранее сообщалось, стороны обсудили экономические аспекты взаимодействия России и США.