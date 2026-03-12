Подвиг связиста Феоктистова обеспечил захват опорных пунктов ВСУ

В Минобороны РФ уточнили, что связист выполнял задачу в составе группы разведки. «Прибыв на место, он быстро выбрал оптимальное место, обеспечивающее максимально устойчивый и непрерывный сигнал. Под прикрытием группы, благодаря высоким техническим знаниям и опыту, Кирилл успешно установил ретранслятор, обеспечив устойчивую связь, после чего вернулся в исходный район», — добавили в оборонном ведомстве.