Подвиг связиста Феоктистова обеспечил захват опорных пунктов ВСУ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Гвардии ефрейтор механик взвода управления роты связи Кирилл Феоктистов выполнил боевую задачу по обеспечению устойчивой связи между штурмовыми подразделениями, что сыграло ключевую роль в подавлении нескольких опорных пунктов ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Действуя в составе разведывательной группы Кирилл Феоктистов выполнял боевую задачу по установке ретранслятора радиостанции для оперативного управления передовыми подразделениями в ходе наступательных действий. В результате грамотных и профессиональных действий ефрейтора Кирилла Феоктистова была обеспечена устойчивая связь между штурмовыми подразделениями, что сыграло ключевую роль в подавлении нескольких опорных пунктов противника», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ уточнили, что связист выполнял задачу в составе группы разведки. «Прибыв на место, он быстро выбрал оптимальное место, обеспечивающее максимально устойчивый и непрерывный сигнал. Под прикрытием группы, благодаря высоким техническим знаниям и опыту, Кирилл успешно установил ретранслятор, обеспечив устойчивую связь, после чего вернулся в исходный район», — добавили в оборонном ведомстве.