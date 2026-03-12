Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль сообщил о начале широкомасштабной серии ударов по Тегерану

Армия обороны Израиля начала широкомасштабную серию ударов по Тегерану.

Армия обороны Израиля начала широкомасштабную серию ударов по Тегерану.

Об этом заявили в ЦАХАЛ.

«Подробности будут сообщены позже», — говорится в публикации.

Днём ранее Иран пригрозил новым видом ракет для ответных ударов.