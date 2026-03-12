Израиль сообщил о начале широкомасштабной серии ударов по Тегерану

Армия обороны Израиля начала широкомасштабную серию ударов по Тегерану.
Об этом заявили в ЦАХАЛ.
«Подробности будут сообщены позже», — говорится в публикации.
Днём ранее Иран пригрозил новым видом ракет для ответных ударов.
Армия обороны Израиля начала широкомасштабную серию ударов по Тегерану.
Армия обороны Израиля начала широкомасштабную серию ударов по Тегерану.
Об этом заявили в ЦАХАЛ.
«Подробности будут сообщены позже», — говорится в публикации.
Днём ранее Иран пригрозил новым видом ракет для ответных ударов.