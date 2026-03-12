«Последствия будут ощутимыми»: чем может обернуться выход Молдавии из состава СНГ

Молдавский кабмин одобрил денонсацию ключевых документов о членстве страны в СНГ. Госсекретарь республики Сергей Михов заявил, что решение принято в связи с будущим вступлением Молдавии в Евросоюз. При этом, по словам чиновника, Молдавия останется в соглашениях, приносящих ей выгоду. В свою очередь, бывший глава государства Игорь Додон отозвался о решении действующего правительства негативно, назвав его провальным. Ранее президент республики Майя Санду заявила, что вступление страны в ЕС является «самой реалистичной стратегией выживания и развития» и выразила надежду на завершение этого процесса к 2030 году. По словам экспертов, выбрав курс на евроинтеграцию, Молдавия рискует столкнуться с экономическими, политическими и территориальными рисками.