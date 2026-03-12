«Последствия будут ощутимыми»: чем может обернуться выход Молдавии из состава СНГ

Молдавский кабмин одобрил денонсацию ключевых документов о членстве страны в СНГ. Госсекретарь республики Сергей Михов заявил, что решение принято в связи с будущим вступлением Молдавии в Евросоюз. При этом, по словам чиновника, Молдавия останется в соглашениях, приносящих ей выгоду. В свою очередь, бывший глава государства Игорь Додон отозвался о решении действующего правительства негативно, назвав его провальным. Ранее президент республики Майя Санду заявила, что вступление страны в ЕС является «самой реалистичной стратегией выживания и развития» и выразила надежду на завершение этого процесса к 2030 году. По словам экспертов, выбрав курс на евроинтеграцию, Молдавия рискует столкнуться с экономическими, политическими и территориальными рисками.
Правительство Молдавии одобрило выход республики из ключевых договоров СНГ: Устава организации, соглашения о создании Содружества и Алма-Атинской декларации. Решение было принято на заседании кабинета министров в среду, 11 марта.
По словам госсекретаря Молдавии Сергея Михова, выход страны из Содружества необходим для будущего вхождения в состав Европейского союза. При этом дальнейшее сотрудничество со странами — членами СНГ будет регулироваться двусторонними договорами.
Между тем, как уточнил Михов, республика сохранит за собой участие в соглашениях СНГ, приносящих Кишинёву выгоду.
Госсекретарь Молдавии Сергей Михов.
© МИД Республики Молдова.
«Молдавия намерена сохранить ряд соглашений в рамках СНГ, преимущественно в торговой, экономической и социальной сферах, пока эти договорённости приносят конкретную пользу гражданам Молдавии и соответствуют национальным интересам», — приводит слова госсекретаря Молдавии ТАСС.
Ситуация может ухудшиться.
На фоне решения кабмина бывший президент республики и глава оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон отметил, что выход из фундаментальных договоров СНГ «не соответствует национальным интересам» Молдавии.
«Этот шаг был предпринят Санду и её партией по указке западных кураторов, которые, несмотря на провальное правление, грубые нарушения законов и демократических норм, жестокий экономический кризис, в который они ввергли страну, продолжают осыпать власти Молдавии похвалами и наградами», — сказал политик в интервью ТАСС.
Игорь Додон.
РИА Новости.
© Кирилл Каллиников.
В свою очередь, президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что вступление страны в ЕС является «самой реалистичной стратегией выживания и развития Республики Молдова как части свободного мира».
Примечательно, что накануне заявления молдавского правительства об одобрении выхода из СНГ по теме вступления Молдавии в ЕС высказался президент Литвы Гитанас Науседа.
По его словам, членство Молдовы в ЕС не позднее 2030 года является «стратегической целью» Вильнюса. Об этом он сообщил прессе после встречи с Майей Санду 10 марта.
«Мы всегда выступали за то, что желаемая дата является очень важным элементом политического процесса… Если бы удалось ещё сократить этот процесс и добиться членства раньше, мы бы только радовались», — приводит слова литовского президента издание Baltija.
Между тем Санду отметила, что считает озвученные сроки вполне достижимыми.
«Я думаю, что 2030 год — это реальный срок для вступления Молдовы в ЕС. Мы считаем, что это реальный график подписания договора Молдовой до 2028 года. Мы полностью привержены и демонстрируем прогресс в достижении этой цели», — сказала президент Молдавии.
По мнению экспертов, выход страны из структур СНГ может обернуться серьёзными проблемами для Кишинёва. Об этом в беседе с RT рассказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов.
«Хотя многие молдавские граждане сейчас трудятся в ЕС, уход из СНГ очень негативно скажется на молдавской экономике. У республики по-прежнему очень тесные связи с постсоветскими странами», — подчеркнул он.
В свою очередь, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в разговоре с RT отметил, что, отказавшись от членства в СНГ, Молдавия подрывает свою энергетическую безопасность.
«Вряд ли Евросоюз будет активно делиться с Молдавией своими ресурсами, у них без этого проблем выше крыши. Поэтому, вероятно, ситуация с энергоносителями может стать хуже, чем она есть сейчас», — предположил эксперт.
Долгий процесс.
Как напомнили в беседе с RT эксперты, Молдавская республика взяла курс на вступление в ЕС после победы Майи Санду на выборах в 2020 году.
При этом спустя непродолжительное время в республике начался затяжной экономический кризис, вызванный скачком цен на газ. На фоне этого в Молдавии прошли акции протеста, в результате которых Санду обвинила оппозицию в попытке госпереворота и запретила деятельность целого ряда СМИ.
Legion-Media.
© Родион Прока / РИА Новости / Victor Mogildea.
В 2022 году Молдавия вместе с Украиной получила статус стран — кандидатов на вступление в ЕС, и в 2023 году республика запустила процедуру постепенного выхода из СНГ и денонсировала ряд соглашений.
С июня 2024 года Молдова начала переговоры с руководством Евросоюза о своём непосредственном членстве.
«Молдавия как минимум с 2022 года не принимает никакого участия в жизнедеятельности и работе Содружества независимых государств, поэтому выход из СНГ не является каким-то новым, неожиданным, прорывным. Скорее, это закрепление де-факто сложившегося статуса», — отметил Семибратов.
Никита Масленников обратил внимание, что процесс принятия Молдавской Республики в ЕС, вероятнее всего, может затянуться. По его словам, на фоне конфликта вокруг Ирана и внутренних противоречий в ЕС ситуация остаётся крайне неопределённой.
«Многое будет зависеть от того, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке. Если он затянется, то последствия для ЕС, и для Молдавии в частности, будут ощутимыми. Кроме того, значение имеет и спорная ситуация с членством Украины, а также нарастающее недовольство действиями Урсулы фон дер Ляйен», — заявил эксперт.
Напомним, заявка Молдавии на вступление в Евросоюз рассматривается одновременно с украинской. В этой связи Венгрия, выступающая против членства Киева в ЕС, параллельно блокирует и вхождение в объединение Кишинёва.
Запасной план.
Между тем дискуссии о евроинтеграции Молдовы неоднозначно воспринимаются гражданами республики.
Так, согласно результатам опроса, проведённого молдавским исследовательским центром IMAS в декабре 2025 года, 60% молдаван считают, что страна не станет членом Европейского союза до 2028 года, а 46% — даже до 2030 года, 10% респондентов не знали, как ответить, или отказались выразить своё мнение по данному вопросу.
Майя Санду.
Legion-Media.
© Dan Morar.
По мнению Евгения Семибратова, у Молдовы есть два способа вступления в Европейский союз. Первый заключается во вступлении в качестве независимого государства, а второй предполагает слияние с Румынией.
«Сценарий с вхождением в состав Румынии выглядит наиболее вероятным. Румыния активно над этим работает. Я напомню, у Санду вообще-то есть румынский паспорт. Поэтому вполне возможно, что Кишинёв рассчитывает спокойно войти в состав Румынии, что будет означать автоматическое включение и в состав ЕС», — заявил эксперт.
Напомним, об идее унии между двумя странами в январе 2026 года заявляла сама Санду. По её словам, возможность слияния обсуждалась ещё в 1980-е годы.
«Если у нас будет референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией. Такой маленькой стране, как Молдавия, становится всё более сложно выжить как демократии, как суверенной стране», — заявила она в эфире подкаста The Rest Is Politics.
Президент Румынии Никушор Дан с президентом Молдавии Майей Санду.
Legion-Media.
© Victor Mogildea.
При этом, согласно данным опроса IMAS, среди населения Молдавской Республики такая идея не пользуется поддержкой — только 29% опрошенных согласились бы проголосовать за объединение двух государств на референдуме.
По мнению Евгения Семибратова, при поглощении Молдавии Румынией остро встанет вопрос о статусе Приднестровья, что может повлечь в том числе обострение замороженного конфликта.
«Решение о вхождении в состав Румынии приведёт к активизации конфликта в Приднестровье. Вероятно, это единственное препятствие для Санду. Сценарий с вовлечением ВСУ в Приднестровский конфликт разрабатывается с 2022 года. Однако Кишинёв на это пока пойти не готов», — резюмировал эксперт.