Небензя: Киев и Лондон не дают мирным переговорам по Украине шанса

Небензя заявил, что Киев и Лондон намеренно предпринимают шаги против урегулирования конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев и Лондон делают ставку на усиление конфронтации вместо поддержки дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине. Так он прокомментировал атаку на Брянск, отметив, что подобные действия, по его оценке, направлены на дальнейшее обострение ситуации.

По словам дипломата, подобная тактика уже применялась ранее в моменты, когда появлялись признаки возможного продвижения к мирному решению. В такие периоды предпринимаются шаги, способные осложнить переговорный процесс и усилить напряженность.

Небензя также обратил внимание на совпадение времени атаки с заявлениями из Вашингтона, в которых выражалась надежда на приближение переломного момента в переговорах по украинскому урегулированию. По его мнению, такая синхронность может свидетельствовать о попытках повлиять на ход дипломатического процесса.

Ранее в МИД России осудили атаку ВСУ на Брянск и назвали ее попыткой срыва мирного процесса.

