Филиппо назвал режим Зеленского мафией после угроз Орбану убийством

Ранее отставной генерал-майор Службы безопасности Украины Григорий Омельченко выступил с угрозами в адрес семьи Виктора Орбана. По словам экс-силовика, его люди располагают информацией о частной жизни венгерского премьера. Он также заявил, что Орбану следует подумать о своих детях и внуках. Эти заявления были связаны с позицией Будапешта, которую в Киеве считают противоречащей интересам Украины.