В Rheinmetall сообщили о дефиците боеприпасов и высоком спросе на бронетехнику

ЖЕНЕВА, 12 марта. /ТАСС/. Дефицит боеприпасов и высокий спрос на бронетехнику наблюдается в странах Европы. Об этом заявил глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
«Самая острая потребность существует в боеприпасах», — сказал он в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung. По оценкам Паппергера, почти ни у кого в Европе нет боеприпасов в достаточном объеме. «В случае чрезвычайной ситуации запасы были бы израсходованы в течение нескольких дней», — пояснил он.
Как подчеркнул Паппергер, до 2022 года Rheinmetall производил «около 70 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов в год, а в 2030 году это будет 1,5 млн единиц». «Это больше, чем производят США», — сказал он.
Он также указал, что большой спрос в европейских странах наблюдается на бронетехнику. По оценкам главы Rheinmetall, страны «НАТО всегда будут стремиться сохранять динамичное движение своих войск». «Это невозможно добиться пешком, для этого нужна бронетехника — в том числе для защиты от дронов и управляемого оружия», — пояснил он.