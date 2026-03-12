В Rheinmetall сообщили о дефиците боеприпасов и высоком спросе на бронетехнику

Он также указал, что большой спрос в европейских странах наблюдается на бронетехнику. По оценкам главы Rheinmetall, страны «НАТО всегда будут стремиться сохранять динамичное движение своих войск». «Это невозможно добиться пешком, для этого нужна бронетехника — в том числе для защиты от дронов и управляемого оружия», — пояснил он.