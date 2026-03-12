Ричмонд
В Дубае беспилотник упал на здание

Беспилотник упал на здание в Дубае, проводится эвакуация — власти.

Источник: © РИА Новости

КАИР, 12 мар — РИА Новости. В здание в Дубае врезался дрон, сообщила пресс-служба властей эмирата.

«Компетентные власти в Дубае реагируют на инцидент с падением беспилотника на здание в районе Дубай Крик Харбор», — говорится в заявлении.

В доме проводится эвакуация.

