Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: хакер угрожал слить файлы Эпштейна властям в 2023 году

Иностранный хакер в 2023 году получил доступ к файлам, связанным с расследованием ФБР в отношении финансиста Джеффри Эпштейна и угрожал рассказать об увиденном ФБР.

Иностранный хакер в 2023 году получил доступ к файлам, связанным с расследованием ФБР в отношении финансиста Джеффри Эпштейна и угрожал рассказать об увиденном ФБР.

Как отмечает Reuters со ссылкой на источник и документы Минюста США, взломщик, вероятно, «не осознавал, что проник на сервер правоохранительных органов».

«Хакер выразил отвращение к наличию на устройстве изображений с детской порнографией и оставил сообщение с угрозой передать владельца устройства ФБР», — говорится в статье.

В ответ сотрудники бюро подключили его к видеозвонку и показали удостоверения, что они и есть сотрудники ФБР.

Кто был хакером, из какой страны он действовал, что он сделал с полученными данными и были ли предприняты какие-либо попытки установить его личность или наказать его за взлом сервера ФБР, неизвестно.

В феврале правоохранители задержали бывшего британского посла в США Питера Мандельсона по делу о связях с Эпштейном.

В Telegraph между тем писали, что Эпштейн прятал от властей фото и компьютеры в шести складах.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше