Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работу нефтяных портов Ирака приостановили

В Ираке приостановили работу нефтяных портов после атаки на танкеры.

ДОХА, 12 мар — РИА Новости. Работа нефтяных портов Ирака приостановлена после атаки на два нефтяных танкера возле порта Басры на юге Ирака, сообщил глава Управления портами Ирака Фархан аль-Фартуси.

«Торговые порты работают, а нефтяные прекратили работу», — сказал он.

Глава управления отметил, что спасательные команды проводят поисковую операцию в районе взрыва неизвестного происхождения, от которого пострадали два нефтяных танкера.

«Спасены 31 человек, поиски пропавших продолжаются», — добавил он.