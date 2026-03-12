Работу нефтяных портов Ирака приостановили

ДОХА, 12 мар — РИА Новости. Работа нефтяных портов Ирака приостановлена после атаки на два нефтяных танкера возле порта Басры на юге Ирака, сообщил глава Управления портами Ирака Фархан аль-Фартуси.
«Торговые порты работают, а нефтяные прекратили работу», — сказал он.
Глава управления отметил, что спасательные команды проводят поисковую операцию в районе взрыва неизвестного происхождения, от которого пострадали два нефтяных танкера.
«Спасены 31 человек, поиски пропавших продолжаются», — добавил он.