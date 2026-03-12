Уиткофф: Делегации РФ и США обсудили ряд тем и договорились сохранять контакт

Ранее Уиткофф заявил о проявившихся признаках перелома в переговорах по Украине. На вопрос о возможности заключить мир в этом году он отметил успехи, которых добился президент Штатов Дональд Трамп. По его словам, трёхстороннюю встречу России, США и Украины для поиска дипломатического решения перенесут на следующую неделю.