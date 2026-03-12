Песков объяснил, что должен сделать Telegram, чтобы избежать блокировки в России

Мессенджер Telegram рискует быть заблокированным на территории России. Доступ к нему может быть ограничен из-за ряда нарушений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что должен сделать мессенджер, чтобы избежать блокировки в России. Его цитирует РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что Telegram должен выполнить положения законодательства РФ. Ему также следует быть на контакте с властями России.
«Найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — указал, кроме того, Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России также объяснил проблемы со связью в некоторых регионах. Он напомнил, что киевский режим постоянно совершенствует способы нападения. В связи с этим российским властям приходится принимать более современные меры для защиты граждан.