Песков объяснил, что должен сделать Telegram, чтобы избежать блокировки в России

Мессенджер Telegram рискует быть заблокированным на территории России. Доступ к нему может быть ограничен из-за ряда нарушений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что должен сделать мессенджер, чтобы избежать блокировки в России. Его цитирует РИА Новости.